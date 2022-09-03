İhlas Haber Ajansı

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Vatandaşlar hafta sonu plajı boş bırakmadı

Zonguldak’ta Kapuz plajında vatandaşlar havanın bozuk oluşuna aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.

Zonguldak'ta Kapuz plajında vatandaşlar havanın bozuk oluşuna aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı.


Zonguldak'ta sabah saatlerinde itibaren kapalı olan havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar denizin dalgalı olmasına rağmen denizine girerek serinlemeye tercih etti. Hava sıcaklığı ise 24 derecelere kadar düştü. Öte yandan deniz sezonun Eylül ayının sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.

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