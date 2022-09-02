Vatandaşlar metruk binaların denetlenmesini istedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki metruk ve terk edilmiş ve çevreye tehlike arz eden binaların tehlike arz ettiğini ifade eden vatandaşların denetimlerin artırılmasını istedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlar, metruk binalara yönelik denetimlerin artırılmasını istediler. Alaplı Tepeköy mahallesi ve Çamlık ormanında çevresinde boşaltılan metruk yapıların yıkılması istendi. Vatandaşlar evlerine gidip gelirken bu bölgeyi kullanmaya korktuklarını ifade ederek, "Kaymakamlık tarafından yıkılma kararı çıktığı halde, metruk yapıların tehlike saçıyor. Tuhaf kişilerin kol gezdiği bölgede bizlerin rahat bir şekilde gezmesi imkansız hale geldi. Polis ekipleri bölgede yer yer çalışma yapıyor" dediler.