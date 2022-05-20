Vatandaşlar silinen yol çizgilerinin yenilenmesini istedi

Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Şehir içindeki trafiğin yoğun olduğu çeşitli yerlerde bulunan yaya geçidi çizgilerinin zamanla aşınarak silinmiş olması yayaları tedirgin ediyor. Silinmiş yaya geçidi çizgilerinin daha kalıcı bir şekilde boyanarak yenilenmesini talep eden vatandaşlar, bu durumun hem yayaları hem de araç sürücülerini olumsuz etkileyerek kazalara davetiye çıkardığını belirttiler.

Yaya geçitlerindeki çizgilerin silinmiş olmasının sürücülerin görüş mesafesini de sınırlayabileceğini söyleyen Mehmet Gül, “Kampanya başlatılarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Ancak ilçemizin en işlek caddelerinden biri olan Hükümet Caddesinin girişi başta olmak üzere, Yalı cadde ve kavşaklarda yaya geçidi çizgileri silinme noktasına gelmiş durumda. Çizgilerin bu denli silinmiş olması biz yayalar kadar sürücüleri de olumsuz etkiliyor. Ayrıca Okullardaki yaya çizgilerin hepsi bilinmiş durumdu. Bu geçitlerin boyanmasını, kırmızı çizgilerin de çekilmesini talep ediyoruz” dediler.