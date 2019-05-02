Vatandaşlar süs havuzlarının temizlenmesini istedi

Alaplı'da vatandaşlar parklardaki süs havuzlarının bakımının yapılarak temizlenmesini istediler.

Süs havuzlarıyla yeterince ilgilenilmediğini ifade eden vatandaşlar süs havuzlarının içerisindeki suların etrafa kötü koku yaydığını belirttiler. Vatandaşlar havuzlardaki durumla ilgili olarak, “Süs havuzunun içindeki su bakımsızlıktan içi dışı yosun tutmuş durumda. Parka gelip oturduğumuz zaman havuzdan kötü kokular geliyor. Belediyenin biran önce bu havuzları temizlemesini istiyoruz” şeklinde görüş belirttiler.