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Vatandaşlardan şehitler için yürüyüş

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde vatandaşlar tarafından şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde vatandaşlar tarafından şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.


İdlib'de 33 askerin şehit düşmesinin ardından Zonguldak Kozlu İlçesinde vatandaşlar tarafından şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Programa Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve vatandaşlar katıldı. Kozlu 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde toplanan kalabalık ilçe turu attı. Kalabalık daha sonra Kozlu Jandarma Karakoluna gidildi. Jandarma Karakolunda şehitler için Kuran'ı Kerim okunarak dualar edildi.


Düzlenen etkinlik hakkında konuşan Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, “Dünyada tek şey vardır. Vatanımıza ve milletimize onurlu ve şerefli çocuklar yetiştirmek laf olarak kolay bir onun ailesinin yerime koyalım kendimizi Allah hiçbir kimseye evlat acısı vermesin. Şahadet çok önemli bir makam ama yine de aileyi yakıyor. Bizde sizlerin yanınızdayız diyebilmek için geldik. Allah hiçbirinize sıkıntı dert göstermesin. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu acıları Mevla'm bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.


Dualar edilmesinin ardından program sona erdi.

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