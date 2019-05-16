Vatandaşlardan uçak seferlerine büyük ilgi

Akcansa Tur Enformasyon Memuru Ferhat Uzun, Zonguldak- İstanbul seferlerinin ayın sonundan itibaren yüzde 50 doluluk seviyelerine ulaştığını söyledi. Halkın uçak seferlerine yoğun talep gösterdiğini belirten Uzun, Zonguldak için Antalya, İzmir ve Trabzon hatlarının çok önemli olduğunu söyledi. Talep oldukça bu hatlara seferlerin koyulacağını ifade eden Uzun, “Havalimanı açılmadan önce her gün vatandaşlarımız bizlere gelip havalimanın açılması için neler yapabiliriz diye soruyordu. Açıldı ama İstanbul üzerinden açıldı. Aslında Zonguldak'ta çok önemli 3 hat var. Antalya, İzmir ve Trabzon bu 3 hat çok önemli halkımızın İstanbul'a uçuşlarına yönlendirilmesi lazım ki uçuşların devamı gelsin. Aklımızda bulunan bu 3 hatta açılsın. Bunun için halk yoğun talep gösteriyor. Ayın 30'dan itibaren bütün uçuşlarda artış var uçakların hemen hemen yüzde 50'si dolmuş durumda düşük fiyatlardan başlıyor ayın 2'si, 4'ü ve 6'sı tarihlerinde fiyatlarda 200'TL'idi sınırlara dayanmış bu da uçağın yüzde 50'den fazlasının dolduğunu göstertiyor. Talepler bu şekilde devam ederse bizim hayal ettiğimiz 3 hay açılır. Antalya, Trabzon ve İzmir'i aktarmalı vermeye çalışıyoruz. Aktarmalı da bekleme süreleri var. Bu süreler uzun olabiliyor. Buda pek tercih edilmiyor. Bizde burada bilet satışı yapabiliyoruz” dedi.

“Ne kadar talep o kadar hat”

Halkın taleplerine göre seferlerin artacağını belirten Uzun, “Halkımız Dünya sisteminde açılış uçuşları her zaman ucuzdur. 1 kişi seyahat edeceği tarihi bir iki ay önceden bilirse otobüs biletinden ucuz bile gidip gelebilir. Ama seyahatine 3 kala alırsa daha pahalı alabilir bu her yerde geçerlidir. Şuan Türk Hava Yollarının pazartesi, Salı, Perşembe ve Pazar günleri uçuşu var. Atlas Global'de Almanya hattını açtığı zaman sanırım Haziran ayının ilk haftası başlıyor. Bunlarında THY ile aynı gün olmadan seferlere başlaması bekleniyor. Halkımızı uçak seferlerinin devamı için kullanmaya davet ediyoruz. Ne kadar talep olursa o kadar hat açılır” şeklinde konuştu.