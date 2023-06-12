Vatandaşların bulduğu tilki yavrusu koruma altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yol kenarında bulunan tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerine teslim edildi.

Devrek'in Uzunçay mevkiinde iş için seyahat halinde olan özel bir firma çalışnaları, yolda annesi olmayan bir tilki yavrusunu gördü. Devrek'te özel bir firmada çalışan Muhammet Kapusuz ve Tolga Bozcu dün akşam saatlerinde iş için Devrek Uzunçay mevkiinde araçlarıyla giderken yol üzerinde yavru tilki buldu. Yavru tilkiyi yoldan alarak araçlarına bindiren Kapusuz ve Bozcu doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kapusuz ve Bozcu tarafından DKMP yetkililerine teslim edilen tilki, koruma altına alındı. Hayvanın, doğada kendi halinde yaşayabilecek büyüklüğe eriştiğinde salınacağı öğrenildi.

Tilkiyi araçla giderken yolda fark ettiklerini belirten Kapusuz ve Bozcu, "Yolun ortasında tilki yavrusu gördük. Yolda araba çarpma riski nedeniyle yavru tilkiyi yoldan alarak aracımıza bindirdik. Sonra yavru tilkinin koruma altına alınması ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) teslim edilmesi için Devrek Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürdük. Burada yetkililer tarafından ilk kontrolleri yapılan yavru bakıma aldı. Hayvanın, doğada kendi halinde yaşayabilecek büyüklüğe eriştiğinde salınacağı söylendi" dedi.