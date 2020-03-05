Vatandaşların kanalizasyon çukuru tepkisi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cadde üzerinde aylardır kapatılmayan kanalizasyon çukuruna vatandaşlar tepki gösterdi.

Merkez, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde kanalizasyonun aylardır kapatılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediyeye bildirilmesine rağmen çukurun kapatılmadığını belirten vatandaşlar, "Aylar önce buranın yapılması için belediyeye başvuruda bulunduk. Ekipler bir iki kere geldi fakat bir gelişme olmadı. Yağmur yağdığında kötü koku oluşturuyor. Mahalleli olarak buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz" şeklinde tepki gösterdiler.