Vatandaşların tepkisi belediyeyi harekete geçirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde vatandaşların tepkisi üzerine harekete geçen Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri kanalizasyonların dışarı akmasını önlemek için harekete geçti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta aylardır lağımların dışarı akmasına vatandaşların tepki göstermiş ve Kdz. Ereğli Belediyesi'nden çalışma yapmasını istemişti. Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta lağımların dışarı akması ve vatandaşların tepkisinin ulusal basına yansıması üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bu sabah harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından önce derede iş makineleri ile kazı çalışması, ardından da patlayan lağım borularını yenileri ile değiştirmeye başladı. Konuya ilişkin olarak Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Kdz.Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Kışla Mahallesi Köseler Sokak Bayramoğlu mevkiinde bulunan alanda 400 metre kanalizayon hattı yapım çalışması başlatıldı. Planlamaya göre çalışmalar bir hafta içinde tamamlanacak” denildi.

Mahalle sakinleri bölgede geçici bir çalışmadan ziyade ileride sorun çıkarmayacak kalıcı bir çalışma yapılmasını istedi.