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Vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara ve yolda mahsur kalan sürücülere yardım etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara ve yolda mahsur kalan sürücülere yardım etti.


Zonguldak'ta kar yağışı sebebiyle araçlar yollarda mahsur kalırken, devreye jandarma ekipleri girdi. 156 hattından yardım istenmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, evlerinden çıkamayan vatandaşlara ve yolda mahsur kalan sürücülere yardım etti. Kar sebebiyle yolda mahsur kalmaktan jandarma ekipleri tarafından kurtarılan sürücüler, kendilerine yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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