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Vedat Ali Özkan Caddesi yenileniyor

Devrek’in Vedat Ali Özkan Caddesi belediye tarafından yenileniyorZonguldak’ın Devrek ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan Vedat Ali Özkan Caddesi belediye tarafından baştan aşağı yenileniyor.

Devrek'in Vedat Ali Özkan Caddesi belediye tarafından yenileniyor


Zonguldak'ın Devrek ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan Vedat Ali Özkan Caddesi belediye tarafından baştan aşağı yenileniyor. Caddenin alt yapısının tamamen yenileneceğini belirten Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,” İlçemizin hareketli caddeleri arasında yer alan Vedat Ali Özkan Caddesinde belediyemize bağlı Fen İşleri ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Caddenin içme suyu ana hat yenileme işiyle başlayan çalışmalar kapsamında içme suyu abone bağlantı hatları ile cadde boyunca yeni bir yağmur suyu hattı oluşturulacak ve kaldırımlar yeniden düzenleyerek parke kaplaması yapılacak” diye konuştu.

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