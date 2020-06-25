Vefa destek grubuna teşekkür belgesi verildi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde Gençlik Lideri olarak uzun yıllardır görev yapan Şendoğan Uyar, korona virüs salgını döneminde Vefa destek grubunda başarılar işlere imza attı. Uyar, Gençlerle birlikte salgın döneminde gece gündüz demeden 65 yaş üstü vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin yanında oldu. Bu başarıların çalışmaların ardından Zonguldak Valiliği Vefa destek grubunda yer alan kişilere teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak Gençlik Lideri Şendoğan Uyarı, makamında ağırlayarak, teşekkür belgesini takdim etti. Uyar, belge için Zonguldak Valiliğine ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek her zaman ne görev verilirse verilsin gece gündüz demeden elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.