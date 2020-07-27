Vekalet, Meclis Üyesi Satılmış Yiğit'te

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Satılmış Yiğit vekalet edecek.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Satılmış Yiğit vekalet edecek.
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı.
Başkan Posbıyık'ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Satılmış Yiğit vekalet edecek.