Veliler kep attı, cüppe giydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarından yürütülen “Aile Okulu” projesi doğrultusunda eğitim alan veli sayısı Zonguldak'ta 8 bin 667ye yükseldi. Karaman Amele Birliği Ortaokulu-İlkokulunda Aile Okuluna devam eden veliler 44 saatlik eğitimi tamamlayarak bugün sertifikalarını aldı. Veliler cüppe giyerek kep attılar. Mezuniyet heyecanı yaşadı. Aynı okulda öğrenim gören öğrenciler eğitim bittikten sonra “Çocuklar İçin Sanat Eğitimi” kursuna katıldı.

Veliler de “Aile Okulu” projesi veli eğitimlerine katılım sağladı. Aynı çatı altında hem öğrenciler hem de veliler birlikte eğitim gördü. Sertifika törenine katılan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Öğrenmenin yaşı yok. Her yaşta öğrenmekten heyecan duyuyoruz. Hepimiz Hayat boyu öğrenciyiz. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi ile şu ana kadar ilimizde 8667 velimize eğitim verildi.1100 Öğretmenimize “Eğitici Eğitimi” verildi. Çocuklarımızı hayata hazırlarken onların aileleri ile olan iletişimleri, aile içi yaklaşımları çok yönlü başarılarında önemli rol oynuyor, bunu daha da güçlü kılmak için ailelerimize yönelik kurs faaliyetlerimiz devam edecek. Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer 'Aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirirsek öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Tüm süreçlerde ailelerimizin daha fazla yanında olacağız" diyerek projenin önemine dikkat çekmiştir. Aile Okulu Projesinde 44 saatlik eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan tüm velilerimizi gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okul sıraları, bu proje ile siz velilerimize de tekrar açılarak yıllar sonra yeniden okullu olma imkanı sağlanmış oldu. Aynı çatı altında hem öğrenciler hem de velilerimiz birlikte eğitim gördüler. Cumhurbaşkanımızın Kıymetli Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bu projenin hayata geçirilmesinde desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e şükranlarımızı sunuyoruz. Siz Velilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, öğrenme isteğinizi hiçbir zaman kaybolmamasını umuyor, yeni kurs ve eğitim faaliyetlerinde buluşmak üzere hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum” dedi.

Aile Eğitimi kurslarında eğitici olarak görev alan Formatör Öğretmen Aynur Gözübek, “Eğitim boyunca velilerimizin okullu olma heyecanlarına tanıklık ettim, yeni öğrenmeler onlarda heyecan uyandırdı. Aile Okulu projesindeki konu başlıkları velilerimizin dikkatini çekti. Verimli bir kurs dönemini tamamladık” diye konuştu.

Velileri Aile Okuluna devem ederken öğrencilerin kursiyer olarak devam ettiği “Çocuklar İçin Sanat Eğitimi” kursunda eğitici görev alan Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Atik, “Öğrencilerimizin anneleri Aile Okuluna devem etti, öğrencilerimiz de sanat eğitimi kursuna devam ettiler. Anneler öğrencilerimizi, öğrencilerimiz annelerini teşvik ettiler, birbirlerini motive ettiler. Okulda bulundukları zamanı çok kaliteli olarak değerlendirdiler" dedi.

Kursiyer velilerden Nahide Biçer, “Bu eğitime katılmaktan çok keyif aldım, Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ederim. İyi bir eğitimdi iyi ki hayata geçirilmiş. Tekrar okullu olma heyecanı yaşadım. Bu fırsatın bize tanınmasında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.