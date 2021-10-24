Veliler okul önlerine levha ve hız kesici istedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde lise öğrencilerinin okula giriş ve çıkış saatlerinde uyarıcı trafik levha ile hız kesici olmadığını ifade eden veliler, yetkililerin gerekli çalışmayı yapmasını istediler.

Alaplı ilçesi Çayboyu Sokak Mollabey alternatif yolunun yapılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Yol güzergahı üzerinde bulunan Alaplı Anadolu Lisesi'nin de bulunması nedeniyle trafik levhası ve hız kesicinin olmaması velilerin korkulu rüyası haline geldi. Güzergah üzerinde bir öğrenciye araba çarptığını da anlatan veliler, "Bu yolda yaşanan kaza velileri daha da endişelendirdi. Vakit geçirilmeden bu yola, belirli aralıklarla hız kesicilerin konulmasını istiyoruz. Her gün korkulu bir bekleyiş içindeyiz. Yetkililerin soruna duyarlı olmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdiler.