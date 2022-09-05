Veliler okullarının yıkılmamasını istedi

Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılacağı açıklanan okulun velileri okulun yıkılmamasını istedi.

Kentte depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle üç okulun yıkılıp yerine yenilerinin yapılacağı kararının alınmasının ardından 1942 yılında yapılan Yayla Ortaokulu'nun velileri okul önünde toplandı.

Yıkım kararı verilen okullardaki öğrencilerin çevredeki diğer okullara dağıtılacağı öğrenilirken veliler okul önünde açıklama yaparak Valilik binasına gitti. Velilerin Vali Yardımcısı ile görüşeceği öğrenildi. Öte yandan deprem raporu sonucunda Yayla Ortaokulu, Üzülmez İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu için yıkım kararı alındığı Anadolu İmam Hatip Lisesi için de güçlendirme kararı verildiği kaydedildi.