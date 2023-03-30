Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince velilere narkorehber eğitimi düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kilimli ilçesinde Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Anadolu Lisesi'nde anne ve anne adaylarına yönelik Narkorehber eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Narkorehber faaliyeti çerçevesinde “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılan anne ve anne adaylarına uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.