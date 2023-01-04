İhlas Haber Ajansı

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Velilere SİBERAY eğitimi düzenlendi

Zonguldak’ta anaokulu öğrencilerinin velilerine SİBERAY eğitimi düzenlendi.

Zonguldak'ta anaokulu öğrencilerinin velilerine SİBERAY eğitimi düzenlendi.


Zonguldak Emniyet Müdürlüğünce Merkez Anaokulu öğrencileri velilerine yönelik SİBERAY eğitimi düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Zonguldak Merkez Anaokulu öğrencileri velilerine "Güvenli internet, teknolojinin doğru kullanımı ve çocukların internet kullanım denetimleri" hakkında SİBERAY projesi doğrultusunda bilgilendirmeler yapıldı.

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