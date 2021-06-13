Velioğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde evinde ölü bulunan İş insanı Sıtkı Velioğlu Kilimli'de toprağa verildi.

Zonguldak Kozlu ilçesindeki apartmanın 10.katındaki evinde ölü bulunan Sıtkı Velioğlu için Kilimli İlçesinde Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze programına AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Ak Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, Şoförler Odası Başkanı Osman Bahar ve ailesi katıldı.

Cenazeye katılanlar Velioğlu Ailesi'ne taziyelerini sunarak acısını paylaştı. Merhum Sıtkı Velioğlu, Kilimli Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Damarlı mezarlığında toprağa verildi.