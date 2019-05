Verem Savaş Derneği Ramazan öncesi köylerde kumanya dağıttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan Ramazan ayı öncesinde köylere giderek ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya yardımında bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesinde veremle mücadelenin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ile 50 yıla yakın zamandır Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği'nde mücadele veren Başkan Hasan Erdoğan her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayı öncesinde de kırsal kesimde ihtiyaç sahibi 50 aileye kumanya yardımında bulundu. Bu gün eşi Hacıkadın Erdoğan ile birlikte Osmanlar Köyü'ne daha önce dağıttığı kumanyalara ilaveten 8 paket kumanya getiren Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan “50 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz. Gençliğimizi veremle mücadelede harcadık. Köy köy gezerek hasta olan insanlarımızın ayağına ilaçlarını getirdik. Veremle mücadele ederken Verem Hastanesi, 32 derslikli Süleyman Demirel İlk ve Ortaokulu'nu, Sağlık Meslek Lisesi'ni, camiler, ihtiyaç sahiplerine evler gibi bir çok köye 10'larca kalıcı eser kazandırdık. Biz sadece Ramazan ayında değil diğer aylarda da özellikle Ereğli ve Alaplı'nın köylerinde tespit ettiğimiz yada bize ulaşan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve yakacak yardımlarında bulunuyoruz. Her yıl Ramazan aylarında ortalama 300-400 aileye ulaşıyoruz. Bu yılda Ramazan ayı öncesinde yardımlarımızı yerlerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı içerisinde de bu yardımlarımız devam edecek. Cenab-ı Allah bize sağlıklı ömür verdiği müddetçe biz bu gönül işini sürdüreceğiz. Örneğin geçtiğimiz günlerde Osmanlar Köyü Camii'ne ek bina yaptık ve camimizi bakımdan geçirdik. Yine burada bir ailemizin evini temelden, içerisinin eşyalarına varana kadar temin ettik. Bu işler gönül ve sevda işidir. Ben bu çalışmalardan mutlu oluyorum. Benim çocuklarım okudular; biri doktor, biri avukat, biri yüksek ebe (emekli oldu) oğlum Hacette mezunu. Eşimle birlikte bizde gönüllü olarak bu yardımları köylerimizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Elbette bizler bu eserleri ve yardımları yaparken benimde mensubu bulunduğum YAR-KİM Kimya Sanayii Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şengönül, Eczacı Kemal Haberal, Volkswagen Batı Karadeniz Bölge Bayii İlhami Yazıcıoğlu, Erol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çivici, Bozkuşlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bozkuş, Tatsan Çelik Konsrüksiyon Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tatlıbaş, Yıldırımlar Market Sahibi (Merhum) Hacı Mehmet Yıldırım, Turay Perde Sahibi Fevzi Turan, AK Parti Önceki Dönem Milletvekillerimizden Sayın Fazlı Erdoğan, Echomar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Alp Demir Zorlu, Kardeşler ekmek Fırını Sahibi İşadamı Bayram Özkayıkçı, Erdoğan Et Market Sahibi Bayram Erdoğan ve Gülhanlar Yapı Malzemeleri Şirketi Sahibi Şaban Gülhan gibi hayır sever iş adamlarımız sayesinde yapıyoruz. Ben buradan sizler aracılığı ile bu saydığım tüm iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Erdoğan elde edilen kumanya yardımlarını ihtiyaç sahiplerine verdikten sonra yapımı tamamlanan Osmanlar Köyü Camii'nde de incelemelerde bulundu.