Verem Savaş Derneği yoksul ailelerin yardımına koşuyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, iş adamlarından temin ettiği yaklaşık 100 kumanya ve temizlik malzemesini ilçedeki mahalleler ile köylerde ki yoksul ailelere teslim etti.

Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da çoğunluğu kırsal kesimde olmak üzere Ereğli genelinde yaklaşık 100 aileye 2 ay kadar yetecek miktarda kumanya ve temizlik malzemesi yardımında bulundu. Erdoğan bu gün Elmatepe, Bağlık, Akarca, Kocaali Mahalleleri ile Ruşanlar, Osmanlar ve Çayırlı köylerinde yaklaşık 100 aileye kumanyalarını teslim etti. 50 yılı aşkın zamandır Zonguldak genelinde olduğu gibi ağırlıklı olarak Ereğli ve Alaplı köylerinde veremle mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, bu çalışmalar sırasında tespit ettiği yoksul ailelere işadamlarından temin ettiği yardımları ulaştırdığını söyledi. Bu tür yardımları yıl boyunca yaptıklarını ancak Ramazan ayında daha da yoğunlaştırdığını dile getiren Erdoğan, katkılarından dolayı işadamları ile hayırseverlere teşekkür etti. Başkan Erdoğan konuşmasında “50 yılı aşkın zamandır Zonguldak'ta veremle mücadele ediyoruz. Bu gün Allah'a şükürler olsun devlet-millet iş birliği ile verem hastalığı bölgemizde yok denecek kadar az seviyelere ulaşmıştır. Tabi biz bu mücadelemizi yaparken bölgemize okul, hastane, cami gibi birçok eserler kazandırdık. Yoksul yâda evi yanan 3-4 tane ailemize yeni ev yaptırdık. Köylerimizdeki camilerimizin eksiklerini gideriyoruz, bizden istenen ilave binalarını yapıyoruz. Bazı köy camilerinin halılarını yeniliyoruz, bakımlarını yaptırıyoruz. Bu iş bir gönül ve sevda işi. Ben halkımıza hizmet etmeyi seviyorum. İnsanlarımıza hizmet etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler bu yardımları yaparken işadamlarımızdan, hayırseverlimizden de destek alıyoruz. Bu vesile ile ben bir kez daha Kdz. Ereğli TSO'nun genç başkanı Arslan Keleş, Eczacı Kemal Haberal, Erol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çivici, Turay Halı-Perde-Çeyiz Mağazaları sahibi Fevzi Turan, Eczacı Kemal Haberal, İşadamı Celal Bozkuş, Tat San Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tatlıbaş, Gülhan Yapı Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Gülhan, benimde mensubu bulunduğum YARKİM Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şengönül'e çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Onların verdiği yardımları bizde Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği olarak ihtiyaç olan yerlere ulaştırıyoruz” dedi.

Erdoğan ömrü vefa ettiği müddetçe de bu yardımları sürdüreceğini ve insanlara hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.