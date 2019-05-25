İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Verem Savaş Derneği'den iftara davet

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan’ın Osmanlar Köyü’ne kazandırdığı ek cami binası çalışmaları sona erdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan'ın Osmanlar Köyü'ne kazandırdığı ek cami binası çalışmaları sona erdi.


Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan'ın Osmanlar Köyü'ne ilaveten yaptığı ek cami binasının yapımı tamamlandı. Bu zamana kadar bir çok ev, okul ve cami yapan Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan yapımı tamamlanan camide iftar programı düzenledi. 28 Mayıs 2019 Pazar günü akşamı Osmanlar Köyü'nde yapımı tamamlanan camide düzenlenecek iftara Başkan Erdoğan herkesi davet etti. Öte yandan konuşan Osmanlar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Kart ise Osmanlar Köyü'ne kazandırılan ek bina caminin yapında köy halkı olarak seferberlik ettiklerini belirtti. Osmanlar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Kart konuşmasında şu sözlere yer verdi. “Derneğimizi 2009 yılında kurduk. Köyümüzün yardımseverleri ile beraber camimizin lojmanına camimizin eksiklerini, ek binasını sundurmasını Hasan ağabeyimizin, köyümüzün, eşimizin dostumuzun yardımlarıyla bu hale getirdik. Camimiz küçük geliyordu, İlave ikinci camimizi yaptık. Hasan ağabeyimizin sayesinde, kendilerini çok yardımcı oldu. Bütün köy halkı ile beraber çalıştık yaptık. Pazar günü de topluca Sayın Kaymakamımızı davet ediyoruz buraya yardım eden yetkili arkadaşlarımızı ağabeylerimizin hepsini iftara bekliyoruz. Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz bütün köy halkı olarak. İftarı düzenleyen dernek olarak Hasan ağabeyimiz. Tekrardan yardımı olan herkese teşekkür ederiz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.