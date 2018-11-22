Vergi Dairesi Başkanlığı ve BAKKA arasında sözleşme imzalandı

Elif Acar' ı temsilen Ümran Öztürk Demiray tarafından imzalandı.

İmza törenine Grup Müdürü Abdurrahman Kösemen, İnsan Kaynakları Müdür V. Handan Karagöz ve Proje Koordinatörü Kadir Çelik katıldılar. Bu iki önemli proje ile önümüzdeki günlerde başkanlık personeline eğitimler verilecek, personel daha donanımlı hale gelerek mükelleflere hizmet kalitesi olarak daha olumlu yansımaları olacak ve mükellef memnuniyeti sağlanacaktır. Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün imza töreninde "Hazırlamış olduğumuz projelerin başarılı bulunarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek BAKKA yetkililerine teşekkür ediyorum " dedi.