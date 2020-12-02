Verim, İlçe Tarım ve Orman Müdürü oldu

Rıfat Verim'in bu göreve asaleten atanması Devrekli çiftçiler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay ile İl Tarım ve Orman Müdürü Celalettin Çataklı'nın bakanlığa yaptıkları teklif neticesinde Müdür Vekili Rıfat Verim Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayıyla bu göreve asaleten atandı.

Devrek'te tarımsal alanda yaptığı başarılı çalışma ve projelerle dikkat çeken Müdür Verim, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini 2010 yılında birincilikle bitirdikten sonra 2011 yılında da Bartın'da göreve başladı. 2014 yılında eş durumundan Devrek'e gelen Rıfat Verim 2018 yılı Eylül ayından itibaren de İlçe Tarım ve Orman Müdür vekilliği görevini yürütüyordu.

Devrek'te tarım, hayvancılık, sera ve fidancılık alanlarında birçok ilklere imza atarak Devrekli çiftçilerin gönlünde yer edinen Müdür Verim'e başarılar dileyen çiftçiler,” Verim'e yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” diye konuştular