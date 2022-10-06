Veysel Eroğlu: "Rusya-Ukrayna krizi, Çin ile Amerika'nın mücadelesi yeni bir düzen kurulacağını gösteriyor"

Zonguldak'a ziyaret gerçekleştiren eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Rusya-Ukrayna krizi ve Çin ile Amerika'nın mücadelesinin bir kaç yıl içerisinde dönüşüm ve yeni bir düzen kurulacağını gösterdiğini ifade ederek, "Bu safhada Türkiye her zamankinden güçlü olmak durumunda. Ayakta kalmak güçlü olmaktan geçiyor" dedi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Zonguldak'a geldi. İlk olarak Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Eroğlu ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Filyos'un önemine değinen Veysel Eroğlu, bölgenin imalat, üretim ve ihracat merkezi olacağının altını çizerek, "Batı Karadeniz'de böyle bir merkeze Filyos Vadi veya BAKAB diyorlar kitabı da var. Bunun üzerine çalıştık. O zaman Cumhurbaşkanımız Başbakan oldu. Bende DSİ Genel Müdürü oldum. Rapora baktı, 'Hakikaten bu çok önemli' dedi. Bana projeyi hemen başlamamı söyledi. Filyos Deresi o zaman gerçekten menderesler çizmiş büyük bir alanı kaplıyor. Biz hemen çalışmalara başladık. Tahkimatlar yaptık. Alan genişledi. Neticede Filyos Vadi Projesi daha sonra liman yapıldı. İyi ki doğalgaz bulundu. Hakikaten bu da dört dörtlük oldu. Allah'ın lütfu. Zonguldak'a devlet kuşu kondu. Bu burada çok büyük bir kalkınmaya vesile olacak. Şu anda binlerce kişi çalışıyor orada. Hatta kalifiye elemana ihtiyaçları var. Hatta göreceksiniz burası muhteşem bir imalat, üretim, ihracat üssü olacak. İstihdam merkezi olacak. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çıkış sebebi de hayra vesile olundu. Bugün de orada muhteşem çalışmaları gördük. Gitmeyen varsa mutlaka tavsiye ederim. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek mümkün. Eskiden bir toplu iğneyi dahil dışarıdan satın alıyorduk. Şimdi artık her şeyi biz yapıyoruz. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız" dedi.

"Bu dönem balık sırtı bir dönemdir"

Türkiye'nin 2023 hedefinden başlamak üzere 2099'a kadar çok güçlü bir şekilde hazırlıklı olması gerektiğini belirten Eroğlu, "Türkiye'de muazzam bir dönüşüm oldu. Ama şunu belirtelim. Rusya-Ukrayna krizi Çin ile Amerika'nın özellikle mücadelesi. Bu gibi hususlar belki de bir kaç yıl içerisinde muazzam bir dönüşüm, yeni bir düzen kurulacağını gösteriyor. Bu safhada Türkiye her zamankinden güçlü olmak durumunda. Ayakta kalmak da güçlü olmaktan geçiyor. Bunun için de sanayimizle, ordumuzla, siyaseten istikrar açısından her bakımdan güçlü olmamız gerekir. Bu dönem balık sırtı bir dönemdir. Ben bir tarihçi olarak da konuşuyorum. 2023-2024-2025-2026-2030'a Türkiye 2070 yılına kadar çok güçlü bir şekilde hazırlıklı olması gerekiyor. Herkesin bunu yüreğinde hissetmesi lazım. Bir defa istikrar şart. İstikrar olmasaydı bunlar olamazdı. Geçmişte bir bakan tayin oluyordu. Hangi kapıdan girip çıkacağını anlayana kadar bakanlığı bitiyordu" dedi.

"Rotası olmayan geminin ulaşacağı liman yok"

Türkiye'nin dünyada lider bir ülke olacağını ve önünün açık olduğunu belirten Veysel Eroğlu, "Hedef 2023 birinci hedef bu. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef. Gençlerin hedefi var. 2053 şanlı bayrağımızı İstanbul'un fethinin sene-i devriyesinde daha da zirveye taşınacak. 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan düşünün kendisinden çok kat be kat kalabalık orduyu bir Cuma günü perişan etti. Malazgirt Zaferi'ne mührünü vurdu mu? İşte yeni doğan çocuklar 2071 yılında Türkiye'yi önümüzdeki asır Türkiye asrı olacak. Bunu bende inanarak söylüyorum. İnşallah 2071 Malazgirt Zaferi'nin bininci yılında Allah'ın izniyle Türkiye çok daha dünyada lider bir ülke olacak. Bakın önümüz açık. Allah'ın yardımıyla bu milletle beraber özellikle onu da vurgulamak istiyorum. 2099 yılında inşallah 4. büyük hedef ki bu millet yakalayacak. Çünkü ben şunu biliyorum. Rotası olmayan geminin ulaşacağı liman yok" diye ifade etti.

Ziyaretlerde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, Veysel Eroğlu'na teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.