Virajı alamayan otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı, Gümeli Çökele kavşağın anayol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 67 DB 466 plakalı Mazda marka pikap, Gümeli Çökele kavşağın anayol bitiminde virajı alamayarak ters devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat A.(45) ile Pikapta içinde bulunan eşi Emine A. (41), kızı Yasemin. A (19) oğlu Kadir A.(19), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar bölgede bulunan keskin viraj nedeniyle sürekli trafik kazalarının meydana geldiğini belirterek yolda iyileştirme yapılarak çözüm bulunmasını istedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor