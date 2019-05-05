Virajı alamayınca kamyonete çarptı

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında, Alaplı Yığılca yolunda meydana geldi. E.A.'nın kullandığı motosiklet iddiaya göre virajı alamayıp 67 SB 609 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsüne ilk müdahalede bulundu. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.