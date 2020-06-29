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Vitesi yanlış atınca kaza kaçınılmaz oldu

Zonguldak’ta park halindeki aracını yanlış vitese atan araç sürücüsü merdivende kaldı.

Zonguldak'ta park halindeki aracını yanlış vitese atan araç sürücüsü merdivende kaldı. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 ABG 969 plakalı otomobilin sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi karşısında bulunan otopark alanında park halinde olan aracını geri vites yerine birinci vitese takınca otoparkın altında bulunan merdivenlere uçtu. Gözlükçüye girmeden zar zor duran araç sürücüsü kazada yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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