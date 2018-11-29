Vücuduna demir çubuk saplanan köpek kurtarılamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bacağına demir saplanan köpek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, olay dün Yeni Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. İstinat duvarının üzerinde açıkta kalan demir çubuk, sokak köpeğinin arka bacağına saplandı. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demiri spiral motoru ile kesti. Köpek bacağına saplanan demir ile veteriner kliniğine getirildi. İtfaiye ekipleri tarafından ‘Demir' adı verilen köpek, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner ameliyata alındı. Ameliyatla demir bacağından çıkarılan köpeğin bir süre müşahede altında tutulduğu kurtarılamadığı öğrenildi.