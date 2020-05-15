Vücuduna demir parçalar saplanan köpeğin yaşam mücadelesi devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir köpek inşaat sahasından aşağı atlarken ölümden döndü.

İlçenin Nihat Kantarcı caddesinde inşaat halinde olan bir binada bulunan köpek yüksekten aşağı atlamak isterken vücuduna demir parçalar saplandı. Yerde kıpırdamadan yatan köpeği gören vatandaşlar durumu yetkililere arayarak haber verdi. Olay yerine gelen veteriner Doğuş Özdil, köpeğe hemen müdahale ederken saplanan demir parçalar için Çaycuma itfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri köpeğe saplanan demirleri kesmesinin ardından haybulans ile kliniğe sevk edildi. Olayla ilgili olarak veteriner Özdil, şunları söyledi; "İnşaattan aşağıya atlayan ve vücuduna demir parçası geçen köpeğimizin operasyonları uzun uğraşlar sonunda tamamlandı. Umarım toparlayacaktır. Aramamız üzerine çok kısa bir süre içerisinde yanımızda olup demirleri keserek köpeğin daha az zararla kurtulmasını sağlayan Çaycuma itfaiyesi'ne teşekkür ederim."