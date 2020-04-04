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Yaban hayvanlar unutulmadı

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteğinde bulundu.


Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covid-19) salgınında, şehirlerde insanların destekleri ile yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteğinde bulundu. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından “Hep Beraber Başaracağız. Onlar Yok Olursa Biz de Yok Oluruz” sloganıyla kentin çeşitli bölgelerinde yabani hayvanlar için yem ve yiyecek bırakıldı.

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