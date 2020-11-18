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Yabancı bayraklı gemide uyuşturucu hap ele geçirildi

Zonguldak’ta Gümrük MUhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limana yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada mürettabata ait kamarada uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zonguldak'ta Gümrük MUhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince limana yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan aramada mürettabata ait kamarada uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.


Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda; TTK RO-RO limanını yanaşan yabancı bayraklı gemide yapılan arama ve kontrollerde gemi mürettebatına ait kamarada 4 adet uyuşturucu hap olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı. Arama köpeği ile narkotik ekibinin yaptığı aramada uyuşturucu ve uyarıcı hap olduğu değerlendirilen eşyalara el konuldu.


Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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