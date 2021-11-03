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Yabancı Dil öğrencileri Kadın Girişimciliği hakkında bilgilendirildi

ZBEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrencilerine, Akademik ve İdari personeline "Türkiye’de Kadın Girişimciliği" hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

ZBEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğrencilerine, Akademik ve İdari personeline "Türkiye'de Kadın Girişimciliği" hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.


Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi Gizem Parsova, yüksekokul bünyesindeki öğrencilerine, akademik ve idari personeline “Türkiye'de Kadın Girişimciliği” hakkında bilgi veren bir sunum yaptı.


Video konferans aracılığıyla gerçekleşen sunumda, kadın girişimciliğini güçlendirmek için yapılan çalışmalara dikkat çekildi. Ayrıca kadın girişimciliğini olumsuz etkileyen faktörlere ve kadının toplumsal konumunun bu faktörlerle ilişkisine de değinildi.


Sunumunda 2017 yılı Ocak ayında bitirdiği yüksek lisans tezinin kadın girişimciliği hakkındaki bulgularına da yer veren öğretim görevlisi Parsova, kadın girişimciliğinin ulusal kalkınmadaki önemini vurgulayan bir sunumunu soru cevap kısmı ile sonlandırdı.

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