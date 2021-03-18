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Yabancı müşteriler otele girişte HES koduna takıldı

Zonguldak’ta karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otel girişinde HES kodu sorgulamasında yakalandı.

Zonguldak'ta karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otel girişinde HES kodu sorgulamasında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otele giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen durumu Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.


Acil Sağlık ekipleri, 3 yabancı müşteriyi İncivez'de bulunan Abdullah Sabri Efendi Yurduna yerleştirdi. Karantinaya alınan şahıslardan birinin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi.

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