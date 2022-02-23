Yabancı uyruklu 11 kişi kaçak madende çalışırken yakalandı

Zonguldak'ta yabancı uyruklu 11 kişi kaçak maden ocağında çalışırken yakalandı. Ocağı kaçak çalıştırdığı tespit edilen şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kente kaçak yollarla giren yabancı uyruklu 11 kişi Kilimli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yakalandı. Ekiplerin kaçak maden ocaklarına yönelik yaptığı denetimler sırasında tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi yakalanarak sağlık kontrolüne getirildi.

Midibüsle Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirilen 11 yabancı uyruklu kişi buradaki kontrollerinin ardından 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu kapsamında Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Ocağı çalıştırdığı şahıs hakkında ise işlem yapıldığı öğrenildi.