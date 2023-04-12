Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobiller takla attı; 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı-Akçakoca yolu üzerinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Akçakoca yolu üzerinde belediye plajlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüleri henüz bilinmeyen 67 DC 076 ile 34 BYL 236 Otomobil yağışlı havanın da etkisine kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan diğer otomobil takla atarak yolun sağ tarafında bulunan su kanalına düştü, diğeri ise ters istikamette takla atarak durabildi. Feci kazada iki kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralılar için 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.