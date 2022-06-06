Yağlı boya sergisi beğeni topladı

Zonguldak'ta Aysel Şık'ın 8 yıl boyunca yağlı boya ile yapmış olduğu eserler güzel sanatlar galerisinde törenle açıldı.

Zonguldak'ta Aysel Şık tarafından güzel sanatlar galerisinde yağlı boya resim sergisi açıldı. Açılışa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Erbay, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Veli Köktürk ve davetliler katıldı.

Serginin açılış kurdelesini Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç ve Aysel Şık kesti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Aysel Şık, “Çok gurur duyuyorum Zonguldak gibi ilde sergi açtığım için. Bütün resimlerimi aşk ile sevgi ile yapıyorum. 8 yılın eserleri bunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum”dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz “Öncelikle Aysel hanımı tebrik ediyorum. Aysel hanım çok amatör bir ruhla profesyonel işlet çıkarmış. Kendisi açılışı yapar mısın dediğinde seve seve yapacağımı söyledim. Bu emeği karşılıksız bırakmak iste medim. Kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel sanatçı ruhlu hemşerilerimiz var. Onlardan biri de Aysel hanım. Kendisini sabır gösterdiği için eşini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ardından Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri yağlı boya sergisini gezdi. 11 Haziran'a kadar açık kalacak sergide Aysel Şık'ın 8 yılda yağlı boya tekniği ile yapmış onlarca farklı eserler yer aldı. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.