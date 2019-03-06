Yağlı güreş sözü veren Şahin'e birincilik kupası

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin seçim çalışmaları kapsamında gittiği Göktepe Mahallesi'nde göreve geldiğinde yağlı güreş müsabakaları düzenleyeceklerini söyledi. Şahin'in sözleri üzerine kendisini eve davet eden mahalle sakinlerinden Bayram Yılmaz torunlarının yağlı güreşlerde kazandığı kupa ve madalyalardan hediye etti.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, partisinin Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Eski İlçe Başkanlarından Muhammet Köse, Mustafa Demiray, bazı belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Zafer Durmaz tarafından hazırlanan programa katıldı. Şahin burada yaptığı konuşmada yağlı güreşlerin Ereğli'de düzenleneceğini açıkladı. Bu müjde üzerine Göktepe Mahallesi sakinlerinden Bayram Yılmaz, Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin'i evine davet ederek torunlarının yağlı güreş müsabakalarında elde ettiği kupa ve madalyalardan hediye etti. Ev sahibi Yılmaz “Torunlarım yıllardır çeşitli illerde yağlı güreş müsabakalarına katılıyor ve hep madalyalar ve kupalarla geri dönüyorlar. Yağlı güreşler bizim ata sporumuz. Ereğli'mizde yağlı güreş müsabakalarının düzenlenmemesi bizi üzüyordu. Bu gün akşam siz mahallemize geldiniz ve bize çok güzel bir müjde verdiniz. Allah sizden razı olsun. Bizi çok mutlu ettiniz. Gençlerimiz hem spor yapsınlar hem de ata sporumuzu yaşatalım. Ben size güveniyorum” dedi.

Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise futbol, basketbol ve voleybol gibi sporların yanı sıra Kdz. Ereğli ilçesinde yerli, milli ve aynı zamanda ata sporumuz olan yağlı güreş organizasyonlarını başlatacaklarını söyledi. Bayram Yılmaz'ı torunlarının elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden Şahin şunları söyledi; “Bayram bey sizleri yürekten kutluyorum. Böyle başarılı torunlar yetiştirmişsiniz. Biz de göreve geldiğimizde yağlı güreş organizasyonlarını en güzel şekilde yapacağız.”