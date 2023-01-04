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Yağma ve silahla yaralama suçunun azmettiricisi tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yağma ve silahla yaralama suçlarının azmettiricisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağma ve silahla yaralama suçlarının azmettiricisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçemizde önceki tarihlerde gerçekleşen Yağma ve Silahla Kasten Yaralama suçlarının azmettirici faili olarak aranan ve İstanbul'da ikamet eden şüpheli Y. Y. isimli şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordine sonrası yakalandı. Kdz. Ereğli ilçesine getirilen şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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