Yağmur sonrası PTT şubesi kapandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi çok şiddetli ve aşırı yağmur yağması sonrası Perşembe PTT Şubesi kapandı.

İlçenin Perşembe beldesinde bulunan Perşembe PTT Şubesi, şubeden ve ATM'den her türlü işleme kapandı. Camına yapıştırılan yazı ile vatandaş uyarıldı. Bayram öncesi PTT'den maaş çeken emekliler mağdur oldu. Perşembe PTT Şubesinde cama asılan yazıdan dolayı vatandaşlar çileden çıktı. Bayram öncesi bu devirde böyle sorun olmamasını gerektiğini söyleyen halk, “Perşembe PTT Şubesi bölgemizde yaşanan sel baskınından dolayı iki günden bu yana işlem yapamıyor. Şubenin zemin katına sel sularının girmesi sebebiyle sistemlerin zarar gördüğü ve birçok işlemin yapılamadığını öğrendik. Temizlik ve bakım çalışmalarının devam ettiği şubenin ne zaman yeniden faaliyete geçeceği henüz belli değil. Yaşlı emeklilerimiz maaşlarını nasıl çekecek. Kimse düşünmüyor mu?” dediler.

Vatandaşlar ne zaman tadilatı biteceği bilinmeyen PTT Şubesinin bayramdan önce faaliyete geçirilmesini istiyor.