Yağmura hazırlıksız yakalandılar

Zonguldak'ta yağmurla hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için bankalara ve dükkanlara sığındı.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yapış kent merkezinde etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için bankalara ve dükkanlara sığındı. Hava sıcakları ise 17 derecelerden 9 derecelere kadar geriledi. Yağışlı havanın önümüzde ki hafta boyunda devam etmesi bekleniyor.