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Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı , Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş ile birlikte Yakademirciler köyünde incelemelerde bulundu.


Köy Muhtarı Temel Keskin' den köy hakkında bilgi alındı. Ayrıca köy sınırları içinde Zonguldak Valiliği tarafından kurulan Soğuk hava deposunda da incelemelerde bulunan Çataklı, Yakademirciler köyünde yapılabilecek tarımsal projeler hakkında köy muhtarı Keskin' e bilgilendirmede bulunurken " Yakademirciler köyümüz Çaycuma İlçe merkezine oldukça yakın. Arazi açısından kıt bir yapıda. Ancak konumu ve yapısı ile ekonomik boyutta çilek, sebze gibi tarımsal üretimin rahatlıkla yapılabileceğini gördüm. Muhtarımızın da desteği ile üretimde bizden talepleri olanlara yardımcı oluruz. Köyümüzde Valiliğimizce yaptırılan soğuk hava deposunu inceledik. Üretim için önemli bir tesis..Bu tesislerin de üretime katkısı olacak . Amacımız ülkemizde üretimi artırmak. Bu amaçla üretimde yer alan her insanımıza yardımcı olma gayretindeyiz. Üreten bir toplum olmak zorundayız. İl ve İlçe Müdürlüğü olarak bu yönde projeler geliştiriyoruz. Halkımızın projelerimize ilgisini bekliyoruz. Yakademirciler köyü muhtarı Temel Keskin' e gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür ederim " dedi.

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