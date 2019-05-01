Yalçın Arslan şarkılarla anılacak

Zonguldak'ta işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yalçın Arslan ölümünün 5. yıldönümünde anılacak.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevlerini yürütürken 27 Mayıs 2014 tarihinde işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yalçın Arslan, 5'inci ölüm yıldönümünde anılacak. Arslan için 2 Mayıs 2019 Perşembe günü akşamı saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Yalçın Arslan Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.

Sunuculuğunu Derya Kavi'nin yapacağı konserde şeflik görevini ise Orhan Arık üstlenecek.