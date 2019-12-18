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Yalçın Arslan Türk Sanat Müziği Topluluğundan konser

Yalçın Arslan Türk Sanat Müziği Topluluğu, konser verecek.


18 Aralık 2019 tarihinde, saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser düzenleyecek. Senede 2 defa sahneye çıkarak konser düzenleyen topluluk, Derya Kavi'nin sunuculuğunda, Orhan Arık'ın şefliğinde Zonguldaklı sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.


Yalçın Arslan, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı ve Zonguldak Devlet Tiyatroları Müdürlüğü görevlerini yürütürken 27 Mayıs 2014 tarihinde işyerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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