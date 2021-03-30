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Yalçın'dan EGD'ye kutlama

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası önceki dönem Başkanı Sertan Yalçın, Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel’i ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası önceki dönem Başkanı Sertan Yalçın, Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel'i ziyaret etti.


19 Mart'ta yapılan seçimde Ereğli Gazeteciler Başkanlığı'na seçilen Şafak Erel'i ve yönetimini kutlayarak başarılar dileyen Sertan Yalçın, “Demokrasinin gelişmesine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına değerli katkılar sunan, bölgemizin doğru haber alması için özveriyle görevini yerine getiren siz basın emekçilerini temsil eden bir sivil toplum örgütünde yer almasından dolayı mutluluk ve gurur duydum. Başarılarınızın devamını diliyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Başkan Erel'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sertan Yalçın'a teşekkür etti.

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