Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ta bir aracın motor kısmında çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 CDP 19 plakalı aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 110 itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaparak kısa sürede söndürdü. Şans eseri yangında yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.