İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Zonguldak’ta bir aracın motor kısmında çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ta bir aracın motor kısmında çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.


Yangın, akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 CDP 19 plakalı aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 110 itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışması yaparak kısa sürede söndürdü. Şans eseri yangında yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.