Yanan aracın kundaklandığı ortaya çıktı

Zonguldak'ta park halindeyken yanarak hurdaya dönen aracın kundaklandığı ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin tespit ettiği olayın şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık'ta park halinde olan bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olaya müdahale eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının kaza nedeniyle olamayacağı şüphesiyle geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak bir şüphelinin aracı kasıtlı olarak yaktığı tespit edildi. Yapılan takip sonucu şüpheli şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.