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Yangın merdiveni yapmak isterken düşüp yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi yangın merdiveni yapmak istediği binanın ikinci katından düşerek yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi yangın merdiveni yapmak istediği binanın ikinci katından düşerek yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Kepez Mahallesi Kolsuzoğlu Sokak üzerinde Kur'an Kursu'na ait lojmanda meydana geldi. İddiaya göre lojmana yangın merdiveni yapmaya çalışan Muhammet A. dengesini kaybedip ikinci kattan zemine düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralanan işçiye ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken savcılık meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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