Yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü. Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Alaplı'da henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan örtü yangınında 10 dönüm alan zarar gördü. Yangın, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Kasımlı Köyü Davutlar Mahallesi'nde bulunan bir arazide meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ve 22 personel ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma ile söndürülen yangında bazı kayın ağaçları ve traktör römorku zarar gördü.