Yangında mahsur kalan biri bebek 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kayıkçılar Mahallesi'nde 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenerek, binadan çıkamayan 1'i bebek 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Kayıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y.'ye ait olan 3 katlı binada elektrik panosundan kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu dumanla kaplanınca paniğe kapılan aile, bebekleri ile balkona çıktı. Kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, merdiven yardımıyla bebeği ve ailesini kurtardı. Sağlık ekipleri bebek ve ailenin durumunu kontrol ettikten sonra tedbir için Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri merdiven boşluğundaki havalandırmayı açarak duman tahliyesi yaptı.